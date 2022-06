Incidente a Como tra auto e moto: ferita una 27enne SIRENE DI NOTTE

Incidente a Como tra auto e moto: ferita una 27enne.

Ancora uno schianto ieri sera, venerdì 10 giugno 2022, tra un'auto e una moto. L'incidente si è verificato poco dopo le 21 in via Francesco Anzani a Como. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine un'auto e una moto si sono scontrate. Nell'impatto è rimasta erta una ragazza di 27 anni.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Cri di Como e un'auto medica che hanno trasportato d'urgenza la ragazza in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, media gravità. Sulla dinamica indagano i Carabinieri di Como.