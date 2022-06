Incidente a Cremia tra auto e moto: morta una donna.

Incidente a Cremia tra auto e moto: morta una donna

Sarebbe dovuta essere una bella domenica sul lago e invece si é trasformata ancora una volta in tragedia. Nella tarda serata di ieri, 12 giugno 2022, poco prima delle 23 si é verificato un incidente tra un'auto e una scooter in via Regina a Cremia.

Nell'impatto, la cui dinamica é ancora al vaglio dei Carabinieri di Menaggio intervenuti in posto, sono rimaste coinvolte 5 persone. Ad avere la peggio la coppia che viaggiava sulla scooter: un 68enne, in gravi condizioni, e una 66enne che invece é deceduta sul colpo. Sul veicolo viaggiavano invece un uomo di 51 anni, una donna di 48 e una bimba di 6.

Sul posto i soccorsi sono arrivati con la massima urgenza: l'elisoccorso da Sondrio, la Cri di Menaggio, il Lariosoccorso di Dongo e l'automedica. L'uomo di 68 anni é stato portato in codice rosso, massima urgenza, in ospedale a Varese.