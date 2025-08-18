Incidente a Cucciago: ferita una donna

attimi di paura

L'impatto è avvenuto intorno alle 13.15 di oggi, lunedì 18 agosto 2025, in via Navedano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'auto, guidata dalla donna, è finita fuori strada andando a ribaltarsi per cause che dovranno essere accertate della Forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute l'automedica e la Croce Azzurra di Como, insieme a loro è stato necessario anche l'arrivo dei Vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto, la giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo.