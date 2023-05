Oggi, giovedì 11 maggio 2023, si è verificato un incidente a Cucciago, in via Navedano: nell'affrontare la curva un'auto ha sbandato uscendo dalla carreggiata e finendo per schiantarsi contro il terrapieno.

Incidente a Cucciago: sbanda con l'auto e finisce contro il terrapieno

È successo tutto poco prima delle 16 a Cucciago sul confine con il Comune di Cantù. Un utente della strada, a bordo della sua Fiat Panda color scuro, nell'affrontare la curva di via Navedano all'altezza della casa di riposo Pascoli del Gruppo La Villa ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il terrapieno alla sua destra.

Un impatto non di poco conto come si evince dalle foto. Infatti l'auto è rimasta molto danneggiata riportando la perdita del para-urti anteriore e la foratura della gomma sinistra. Sul posto si sono precipitati, in codice rosso, la Croce Rossa di Cantù che però non ha dovuto soccorrere il conducente dell'auto, rimasto incolume.

Insieme ai soccorsi la Polizia locale. Allertati anche i Vigili del fuoco.

Il luogo dell'incidente