Incidente a Cusino SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco cos'è successo nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente a Cusino

L'impatto è avvenuto intorno alle 22.30, sulla Sp10 all'altezza di Cusino. Sul posto automedica, Croce Azzurra di Porlezza e l'elisoccorso da Como che sono scattati in codice rosso. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Menaggio.

Da segnalare anche due lievi malori tra Menaggio e Mariano. Ci sono state inoltre due intossicazioni etiliche a Solbiate con Cagno ed Erba. A Lomazzo invece, soccorsi scattati per un 42enne in viale Somaini, per un evento violento, classificato come aggressione. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.