Che impatto!

Ferita una ragazza di 22 anni.

L'allarme è scattato intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 1 novembre 2021.

Incidente a Domaso ferita una giovane

Sanitari e Vigili del fuoco sono stati allertati per un'auto che è finita contro un ostacolo a Domaso, in via Antica Regina. Soccorsa una giovane di 22 anni. Dopo le prime, è stata trasportata in codice verde all'ospedale. Spetterà poi ai Carabinieri di Menaggio, arrivati sul posto, ricostruire quanto accaduto.