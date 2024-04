Incidente a Erba: auto ribaltata

Incidente a Erba poco prima delle 18 di ieri, venerdì 12 aprile 2024.

Incidente a Erba: un ferito

Nell'impatto, avvenuto in via XXV Aprile, un'auto si è ribaltata. Sul posto ambulanza e automedica hanno soccorso una donna di 45 anni e un uomo di 54. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato, in codice giallo, all'ospedale di Erba. Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello scenario. Spetterà ora alla Forze dell'ordine ricostruire la dinamica dell'accaduto.