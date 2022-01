Incidente a Erba e tetto in fiamme a Cantù SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Erba

L'impatto è avvenuto intorno alle 5.45. In via 1 maggio, all'altezza del civico 26, un'auto, per cause che saranno stabilite dalle Forze dell'ordine, è andata a sbattere contro un ostacolo. Sul posto ambulanza e automedica che hanno soccorso due giovani di 27 e 28 anni in codice verde..

Tetto in fiamme a Cantù

Tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Cantù ieri sera sono state impegnate in un incendio tetto a Mirabello, vicolo Pinturicchio. Non si segnalano feriti.