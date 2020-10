Incidente a Erba ferita una 60enne

Incidente questa mattina, martedì 20 ottobre, a Erba, lungo via Don Orione. L’impatto poco prima delle 8.

Incidente a Erba

A finire fuori strada, lungo i curvoni che dalla frazione di Buccinigo scendono verso viale Prealpi, una fiat 500 guidata da una donna di 60 anni. Immediata la chiamata ai soccorsi che inizialmente sono giunti in codice rosso. Sul posto l’ambulanza del Lariosoccorso, l’automedica, i vigili del Fuoco e la Polizia Locale. La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso. Le sue condizioni non farebbero fortunatamente temere per la sua vita.