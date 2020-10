Incidente a Erba: feriti due giovanissimi SIRENE DI NOTTE

Incidente a Erba: feriti due giovanissimi.

Allarme alle prime luci dell’alba di questo sabato 3 ottobre 2020 di grande maltempo in via Cesare Battisti a Erba. Un’auto infatti è finita fuori strada contro un ostacolo poco dopo le 5 del mattino. Nell’impatto sono rimasti feriti due giovanissimi di 18 e 22 anni. Sul posto si sono precipitate due ambulanze della Sos di Lurago d’Erba e del Lariosoccorso oltre a un’auto medica. I due feriti sono stati trasportati, non in pericolo di vita, all’ospedale di Erba. Presenti per i rilevamenti del caso anche i Carabinieri.