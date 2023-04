Oggi, mercoledì 26 aprile 2023, a Erba si è verificato un incidente: un frontale tra auto e pulmino che ha coinvolto ben 5 persone.

Incidente a Erba: frontale tra auto e pulmino

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 in via Leopardi a Erba, quando un'automobile e un pulmino adibito al trasporto di persone si sono scontrati frontalmente. Un incidente che ha coinvolto ben 5 persone, tra cui un bambino di 11 anni, una bambina di 12, un uomo di 40 anni e uno di 74. Ignoto il sesso e l'età del quinto coinvolto.

Sul posto i volontari del 118 che hanno prestato soccorso a 4 delle 5 persone rimaste ferite nell'incidente. Infatti, una sola di loro sarebbe riuscita a procurarsi solo qualche graffio. Tuttavia nessuno ha dovuto necessitare di ulteriori controlli e del trasporto in ospedale.

Sul luogo dell'incidente si sono presentati anche i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco di Como: i primi per capire la dinamica del sinistro, i secondi per rimuovere le auto dalla carreggiata e rimettere in sicurezza la zona.

