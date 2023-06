Incidente a Erba questo pomeriggio, lunedì 5 giugno 2023: un furgone si è ribaltato andando a invadere la corsia opposta e scontrandosi con un'auto.

Incidente a Erba: furgone si ribalta e invade l'altra corsia

Il sinistro si è verificato oggi poco prima delle 15 in via Cantù, dove un furgone di Mondo Convenienza, che procedeva insieme a un collega, ha perso aderenza e si è ribaltato andando a finire nella corsia opposta, prendendo in pieno una Lancia Musa che procedeva in direzione Canzo.

Immediata la chiamata ai soccorsi del 118, vi sta la gravità della dinamica: sul posto sono arrivate in codice rosso un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba, una della Croce Rossa di Asso e un'auto medica. Fortunatamente le condizioni della ragazza di 26 anni alla guida della Lancia non sarebbero gravi, giusto qualche graffio.