Incidente a Erba, grave un uomo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Erba, grave un uomo

Intorno alle 5.15 un’auto, per cause da definire, è finita fuori strada su viale Resegone. Allertati d’urgenza i soccorsi con ambulanza, automedica e l’elisoccorso da Como. In gravi condizioni un uomo di 46 anni, di Canzo, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Saranno poi le Forze dell’ordine a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Altri interventi

Da segnalare malori a Lomazzo e Como. Poco prima di mezzanotte un infortunio a Carbonate dove una 21enne è stata portata all’ospedale in codice verde. A Erba invece un’intossicazione etilica per un giov ane di 18 anni.