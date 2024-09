Incidente a Erba: intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente a Erba: sono intervenuti i Vigili del fuoco. E' successo ieri sera, martedì 10 settembre.

L'accaduto

Ieri sera, intorno alle 23.30 i Vigili del Fuoco di Como sono stati chiamati per un intervento di soccorso tecnico urgente in via Nuova Valassina a Erba per un incidente stradale.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

Si segnala una persona ferita trasportata in codice verde all'ospedale di Erba.