Incidente a Erba, investite due donne della camminata di solidarietà

Non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato parecchie fratture agli arti inferiori e sono state ricoverate all'ospedale di Lecco e di Como, le due donne che sono rimaste vittime di un incidente in via Alserio a Erba mentre partecipavano alla camminata di solidarietà della cooperativa Il Melograno.

Falciate dall'auto mentre partecipano a una camminata di solidarietà

E' successo a metà mattinata a Erba subito dopo il cimitero maggiore. Due donne di 58 e 59 anni stavano camminando sulla stretta strada di via Alserio, quando sono state letteralmente investite da una Bmw. L'uomo al volante del mezzo arrivava da Alserio in direzione di Erba. Dopo lo scontro avrebbe detto alle forze dell'ordine intervenute sul posto, (la Polizia locale di Erba era presente insieme a i Vigili del Fuoco di Erba e i volontari del Lariosoccorso di Erba) di essersi sentito svenire per un momento. A causa di questo malore temporaneo ha preso in pieno le due donne a piedi e si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda proveniente in senso opposto, guidato da una donna.

Ad avere la peggio le due podiste soccorse in codice giallo.

A prestare servizio per la sicurezza della gara gli uomini della Protezione civile di Erba che hanno aiutato le forze dell'ordine a interrompere la strada.

Sul posto si è immediatamente portato anche il presidente dell'associazione Il Melograno organizzatrice dell'evento: Roberto Dugo insieme ad altri rappresentanti della cooperativa di solidarietà si è sincerato delle condizioni delle donne.

Saranno i rilievi ad accertare la dinamica dell'incidente.