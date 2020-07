Incidente a Erba nella mattinata di oggi, 22 luglio 2020.

Incidente a Erba scontro tra auto e moto

L’impatto è avvenuto nella rotonda tra corso Bartesaghi e corso XXV aprile intorno alle 11.30. Nello scontro sono rimaste coinvolte una moto e un’auto. Ad avere la peggio il motocilista che è soccorso da ambulanza e automedica. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi.