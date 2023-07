Incidente a Erba nel pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio 2023.

Incidente a Erba: scontro tra due auto

L'impatto intorno alle 15.30, in via XXV Aprile, all'altezza di un incrocio semaforico. A scontrarsi sono state due auto, una della quali svoltava da via Dante. Non risultano esserci feriti. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, la Polizia locale di Erba.