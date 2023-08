Incidente a Eupilio: due feriti

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 agosto 2023, c'è stato un incidente a Eupilio.

Incidente a Eupilio: due persone in ospedale

L'impatto è avvenuto sulla Sp41, intorno alle 18. A scontrarsi, per cause che verranno definite dai Carabinieri, accorsi sul posto, sono state due auto. Due le persone coinvolte che sono rimaste ferite, dopo le prime cure sono state trasportate all'ospedale, non in gravi condizioni. Nel luogo dell'incidente attivati anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo.