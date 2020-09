Scontro tra auto e moto: incidente a Faloppio nel pomeriggio.

Incidente a Faloppio

È successo intorno alle 15. 30 di oggi, lunedì 28 settembre 2020, in via Vittorio Veneto. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un uomo di 42 anni e una donna di 51 che però non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.