Incidente a Fenegrò, morto l'uomo nell'auto ribaltata: era un volontario della Pro loco

E' venuto a mancare l'uomo coinvolto nell'incidente di ieri, venerdì 9 maggio, a Fenegrò. A perdere la vita Samuel Zamuner, 49 anni, marito e papà.

Grave incidente, non ce l'ha fatta il 49enne

Non ce l’ha fatta il 49enne residente a Lurago Marinone, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri, 9 maggio 2025, a Fenegrò. L’uomo era alla guida della sua auto quando, intorno alle 12.30, si è ribaltato in via Milano, finendo fuori strada.

Era un volontario della Pro loco

Zamuner era volontario della Pro loco di Lurago Marinone e risiedeva in paese da una ventina d'anni. Una tragedia che ha scosso nel profondo la comunità. Cordoglio arriva dal presidente della Pro loco, Mario Berlusconi: “È una grave perdita. Samuel è uno dei cuochi che ci dava una mano durante le manifestazione. Lo abbiamo visto la sera prima perché ci siamo trovati nella nostra sede per una riunione. Siamo tutti sconvolti da questo dramma e siamo vicini alla moglie e alla figlia”.

Trasportato in codice rosso in ospedale

Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile con due mezzi. L’uomo era stato estratto in condizioni critiche dall’abitacolo e soccorso in codice rosso era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Saronno in elicottero, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.