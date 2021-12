sulla strada

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Incidente a Fenegrò: tamponamento a catena.

L'incidente si è verificato questa mattina, lunedì 20 dicembre 2021, intorno alle 8.20 in via Biella a Fenegrò. Per cause ancora in fase di accertamento c'è stato un tamponamento tra auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, della Cri di Lomazzo e della Croce azzurra di Cadorago, oltre all'auto medica. Presenti anche Vigili del Fuoco e Polizia locale. Nessuno è rimasto ferito gravemente ma i coinvolti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.