Incidente a Figino: sbanda e finisce contro un muro, muore 74enne

Incidente a Figino: sbanda e finisce contro un muro, muore 74enne

Tragico incidente questo pomeriggio, giovedì 25 agosto 2022, a Figino Serenza. Intorno alle 15.30 infatti un'utilitaria condotta da un uomo di 74 anni si è schiantata contro un muro in via don Luigi Meroni. Da una prima ricostruzione, ma la dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti in posto, l'uomo potrebbe aver avuto un malore mentre era alla guida poiché è stato visto sbandare da alcuni testimoni, poi il terribile schianto contro un immobile.

Sul posto in codice rosso la Croce azzurra di Mariano Comense, un'auto medica e vista la gravità della situazione anche l'elisoccorso da Milano. Malgrado l'intervento dei soccorritori però per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul luogo dell'incidente.