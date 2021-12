Ferita una donna

Intorno alle 12.30 di oggi.

Incidente a Figino Serenza intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 13 dicembre 2021.

Incidente a Figino Serenza estratta una persona delle lamiere

L'impatto è avvenuto in via don Luigi Meroni. I Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti per estrarre una donna di 32 anni, incastrata tra le lamiere dell'auto, poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.