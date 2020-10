Incidente a Figino Serenza tra due auto.

Scontro tra due auto intorno alle 12.30 in via don Luigi Meroni a Figino Serenza. Sul posto sono accorse la Sos di Lurago, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Due i coinvolti: un ragazzo di 21 anni e una donna di 37, trasportati per accertamenti in ospedale.