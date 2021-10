lo schianto

Nessuno è rimasto ferito.

Incidente a Fino: camion finisce contro il guard rail all'uscita dell'autostrada.

Lo schianto si è verificato intorno alle 11.15 di questa mattina, venerdì 1 ottobre 2021, all'uscita della A9 a Fino Mornasco. Per cause ancora in fase accertamento da parte delle forze dell'ordine un autoarticolato è finito contro il guard rail. L'impatto ha danneggiato il serbatoio del carburante del mezzo che si è sparso sull'asfalto e per questo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Como. Ad ogni modo nessuno è rimasto ferito.