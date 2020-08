Incidente a Fino Mornasco motociclista sbalzato dal mezzo FOTO

Incidente a Fino Mornasco. I soccorsi sono stati allertati d’urgenza per uno scontro tra auto e moto.

Incidente a Fino Mornasco

L’impatto è avvenuto intorno alle 14.40. Sul posto si sono precipitate la Croce Azzurra di Cadorago e l’automedica che hanno soccorso una donna di 50 anni, alla guida dell’auto, e un giovane di 25. Secondo una prima ricostruzione della dinamica la vettura, una Suzuki Swift di colore bianco, da via Giuseppe Garibaldi stava svoltando a sinistra quando si è scontrata contro una moto che sopraggiungeva sulla corsia opposta. L’urto ha sbalzato il motocilista dal mezzo. Avrebbe riportato contusioni al bacino ma, nonostante il grande rischio corso, non sarebbe in pericolo di vita. Visitata dai sanitari anche l’automobilista. Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco.