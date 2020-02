Incidente a Fino Mornasco scontro tra auto e moto FOTO

Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, c’è stato un incidente a Fino Mornasco.

Incidente a Fino Mornasco scontro tra auto e moto

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso in viale Risorgimento intorno alle 10.45. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un’auto, uscita dalla traversa su viale Risorgimento, poco prima dello svincolo autostradale, ha impattato contro una moto che procedeva in direzione centro di Fino Mornasco. Subito attivate l’automedica e la Croce Verde di Fino Mornasco che hanno soccorso un uomo di 47 anni. Fortuntamente le su ferite non erano gravi, è stato trasportato all’ospedale in codice verde. Sul posto anche la Polizia locale, per la ricostruzione dell’accaduto, e il carro attrezzi, impegnato nella rimozione del veicolo.