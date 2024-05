Incidente a Fino Mornasco: scontro tra auto e moto

Incidente a Fino Mornasco nel pomeriggio di oggi, sabato 11 magio 2024.

Incidente a Fino: due persone soccorse

L'impatto è avvenuto intorno alle 14.30, in via Valle Mulini. A scontrarsi sono state un'auto e una moto, la dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia locale, accorsa sul luogo dell'incidente. Allertati anche i sanitari che sono arrivati con due ambulanze (la Croce Azzurra di Como e la Croce Verde di Fino Mornasco), oltre all'automedica per aiutare un uomo di 46 anni e una donna di 44 anni. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Sant'Anna.