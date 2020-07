Incidente a Fino Mornasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Fino Mornasco

L’impatto si è verificato poco prima delle 5, in via Pietro Mascagni. A scontrarsi sono state due auto. Sul posto la Croce Verde di Fino Mornasco che ha soccorso due persone, tra cui un giovane di 24 anni. Nessuno è stato trasportato all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche un’aggressione a Menaggio, in via Carlo Camozzi. Sul posto un’ambulanza che ha soccorso un 60enne in codice verde.