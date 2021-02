Incidente a Fino Mornasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Fino Mornasco

Impatto tra auto poco prima delle 22, in via Adda. Soccorse due persone: una donna di 54 anni e una di 18. Sul posto la Croce Azzurra di Como che è rientrata all’ospedale in codice verde.

Da segnalare anche un infortuni all’interno di un impianto sportivo ad Arosio. Una 29enne è finita in ospedale in codice verde. Un malore invece a Como, in via Napoleona.