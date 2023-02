Incidente a Fino: schianto tra auto sulla Statale dei Giovi.

Schianto tra due auto sulla Statale dei Giovi nel territorio del Comune di Fino Mornasco nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate sulla direttrice intorno alle 4.15. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tra persone - un ragazzo di 23 anni e due ragazze di 24 e 25 anni - che sono poi state trasportate in codice giallo in ospedale. Sono intervenuti Vigili del Fuoco, ambulanza della Croce verde e un'auto medica.

Nelle ore notturne si sono verificati anche altri incidenti: intorno alle 20.30 di ieri sera in via XX settembre a Lurate Caccivio un'auto é finita fuori strada, così come a Lambrugo in via Cesare Battisti intorno a mezzanotte e mezza.