Incidente a Grandate, soccorsi due giovani di 16 e 17 anni SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2021 e come ci sono mossi i soccorsi in provincia.

Incidente a Grandate, soccorsi due giovani

Scontro tra auto e moto, in via Giacomo Leopardi. Sul posto la Cri di Grandate che ha soccorso due giovani di 16 e 17 anni, una ragazza e un ragazzo. Per foruna nessuno dei due era grave: l'ambulanza ha fatto rientro in ospedale con codice verde.

Da segnalare anche un evento violento a Inverigo. Una persona di 56 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso (seguiranno aggiornamenti appena possibile). Intorno alla 1.30, un'aggressione in Alta Valle Intelvi, in piazza Giuseppe Garibaldi. Poi un malore a Como.