lo schianto

Una donna e due bimbi sono stati trasportati in ospedale.

Incidente a Grandate tra macchina e autocarro: tre feriti, compresi due bimbi.

Schianto questa mattina, mercoledì 24 novembre 2021, intorno alle 9.30 in via Catelli a Grandate. A scontrarsi sono stati una macchina e un autocarro. Nell'impatto sono rimasti lievemente feriti una donna di 39 anni e due bambini: una bimba di 5 anni e un maschietto di 8. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco che ha trasportato i tre feriti in codice giallo in ospedale. Per tutti i rilevamenti del caso presenti i Carabinieri.