Incidente a Grandate tra un'auto e una moto SIRENE DI NOTTE

Incidente a Grandate tra un'auto e una moto nella tarda serata di domenica 20 giugno 2021.

Incidente a Grandate tra un'auto e una moto

Lo schianto, tra un'auto e una motocicletta, si è verificato pochi minuti prim della mezzanotte sulla Statale dei Giovi, poco prima della rotonda che porta in via Paoli a Como. Sul posto si è precipitata la Croce Verde di Fino Mornasco ma fortunatamente il ferito, un 56enne, non era grave ed è stato accompagnato in ospedale al Sant'Anna solo per accertamenti. Presenti i Carabinieri per tutti i rilevamenti del caso.