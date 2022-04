Incidente a Guanzate SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Guanzate

Scontro tra auto in via 25 Aprile, all'altezza del civico 22, intorno alle 23. Sul posto due ambulanze che hanno soccorso tre persone, di cui un ragazzino di 14 anni, un uomo di 40 anni e una donna di 50. Un ferito è stato trasportato in codice giallo, un altro in codice verde.

Da segnalare anche un malore a Mozzate e un infortunio sul lavoro a Cadorago.