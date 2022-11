Incidente a Inverigo: 22enne fuori strada soccorso dall'ambulanza SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 novembre 2022: si segnala un incidente a Inverigo dove un'auto, guidata da un 22enne, è finita fuori strada.

Incidente a Inverigo: 22enne fuori strada soccorso dall'ambulanza

È successo questa notte, poco dopo le 2.30, a Inverigo, in viale XV aprile nei pressi del civico 5. Un ragazzo di 22 anni percorrendo la via sarebbe finito fuori dalla carreggiata riportando alcune contusioni. Lanciato subito l'allarme ai soccorsi, sul posto si è precipitata un'ambulanza dell'Sos di Lurago d'Erba in codice giallo, insieme naturalmente ai Carabinieri di Cantù arrivati per un sopralluogo e capire la dinamica dell'accaduto. Il ragazzo è stato portato all'ospedale, al Fatebenefratelli di Erba, in codice giallo.

Il luogo dell'incidente