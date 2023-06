Incidente a Inverigo questo pomeriggio, venerdì 16 giugno 2023: un'auto e una moto si sono scontrate con la conseguente fuoriuscita di carburante dal motociclo e l'accensione di un incendio. Ferito il ragazzo di 18 anni a bordo della moto.

Incidente a Inverigo: auto e moto si scontrano e scoppia l'incendio

È successo tutto intorno alle 14 di oggi a Inverigo, più precisamente in via Fornacetta, dove un'auto e una moto si sono resi protagonisti di un sinistro. L'impatto ha causato anche la foratura del serbatoio della motocicletta e la fuoriuscita di carburante ha causato un incendio che ha avvolto nelle fiamme anche l'automobile alimentata a gas.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba per spegnere immediatamente l'incendio. Insieme a loro anche l'elisoccorso di Milano, un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e un'auto medica. Il ragazzo di 18 anni, a bordo della moto, ha riportato ferite e ustioni tali da venire trasportato in codice giallo con l'elicottero in ospedale.

Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'automobile e della strada da parte dei pompieri. In loco anche i Carabinieri di Cantù.

Il luogo dell'incidente