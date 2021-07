Incidente a Inverigo nella giornata di oggi, giovedì 22 luglio 2021, intorno alle 14.30.

Incidente a Inverigo: finisce fuori strada col furgoncino

L'episodio è avvenuto in via General Cantore. A uscire di strada, per motivi che sarà la Polizia locale, accorsa sul posto, a stabilire, è stato un furgoncino di colore blu. Ambulanza e automedica hanno soccorso una persona di 37 anni, le cui condizioni non sembrerebbero preoccupare i sanitari. Nel luogo dell'impatto sono arrivati anche i Vigili del fuoco. Per alcuni minuti il traffico è stato rallentato per via delle operazioni di sgombro della carreggiata.