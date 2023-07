Incidente a Inverigo, sulla Statale Briantea, nella serata di ieri, venerdì 14 luglio 2023.

Incidente a Inverigo: feriti motociclista e passeggera

A scontrarsi, poco prima delle 23, sono stati un furgone e una moto. Alla guida della moto c'era un uomo di 53 anni, che trasportava una donna di 30. Ad avere la peggio è stato l'uomo, che nella caduta ha riportato un problema alla scapola, per questo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Non sarebbe però in pericolo di vita. La passeggera è stata invece portata in codice giallo all'ospedale di Lecco. Illeso il conducente del furgone. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù per tutti i rilievi del caso.