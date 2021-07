Incidente a Inverigo: investito un pedone SIRENE DI NOTTE

Incidente a Inverigo, investito un pedone. Ecco cosa è accaduto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 luglio 2021.

Il sinistro si è verificato alle 3.30 del mattino in via Alpetto a Inverigo. Nell'incidente sarebbe stato investito un pedone. Due le persone coinvolte: un ragazzo di 29 anni e un uomo di 54. Sul posto si è recata la Cri di Lurago assieme all'auto medica ma fortunatamente i feriti non erano gravi e sono stati portati in ospedale solo per accertamenti. Presenti per i rilevamenti del caso i Carabinieri di Cantù.