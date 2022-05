Traffico in tilt

Ripercussioni anche sul traffico con forti rallentamenti.

Soccorsi allertati in codice rosso questa mattina, mercoledì 18 maggio 2022, per un incidente a Inverigo, in via Don Gnocchi.

Incidente a Inverigo scontro tra auto e moto

L'impatto è avvenuto all'altezza del Ristorante Pura Brace, poco prima delle 7. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Soccorse tre persone, tra cui un uomo di 40 anni e uno di 63. Un uomo avrebbe riportato ferite gravi, ma non tali da metterlo in pericolo di vita: è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sulla strada di registrano code e diversi rallentamenti. Spetterà ai Carabinieri ricostruire l'accaduto.