Incidente a Inverigo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Inverigo

Un’auto è finita contro un ostacolo sulla Sp Valassina. Sul posto è arrivata l’ambulanza. Non è stato necessario il trasporto in ospedale per la persona coinvolta nell’impatto. Saranno i Carabinieri di Cantù, accorsi nel luogo dell’incidente, a ricostruire la dinamica.

Da segnalare anche il soccorso per un giovane di 23 anni, in via Borgo Vico, per un’intossicazione etilica.