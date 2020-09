Ecco che cos’è successo nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Inverigo

Intorno alle 00.15 un’auto, per cause da accertare, è finita contro un ostacolo a Inverigo, mentre percorreva la Sp41. Soccorsi un giovane di 18 anni e una giovane di 25. L’ambulanza ha fatto poi rientro in ospedale in codice verde.