Incidente a Inverigo: uomo di 62 anni soccorso in codice rosso SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile 2023 in provincia di Como: si segnala un incidente contro ostacolo a Inverigo.

Incidente a Inverigo: uomo di 62 anni soccorso in codice rosso

È successo tutto ieri sera, mercoledì 12 aprile, quando a Inverigo, più precisamente in via General Cantore, un uomo di 62 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A quanto comunicato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l'uomo si sarebbe scontrato con un ostacolo al di fuori della carreggiata.

L'incidente non è stato di lieve entità, tanto che sul posto si sono precipitati in codice rosso i volontari dell'Sos di Lurago d'Erba. Una volta arrivati in via General Cantore i soccorsi hanno prima provveduto a valutare le condizioni dell'uomo per poi decidere di trasportarlo in codice giallo all'ospedale di Monza, il San Gerardo.

Il luogo dell'incidente