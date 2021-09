Incidente a Laglio SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l'11 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Laglio

Scontro tra auto e moto in via Nuova Regina, intorno alle 23.20. Sul posto è arrivata la Cri di Como che ha soccorso tre uomini di 34, 45 e 65 anni. Per la ricostruzione dell'accaduto, presenti i Carabinieri di Como. Non è stato necessario il trasporto in ospedale per nessuno dei coinvolti.

Alle 21 da segnalare una rissa, in via Teodolinda a Como. Soccorsi 2 giovani di 22 e 32 anni. Un ferito è stato trasportato in codice verde al Valduce. Sempre in città, un lieve malore per un 16enne in viale Geno.