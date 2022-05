Incidente a Lipomo, grave un uomo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente a Lipomo, grave un uomo

L'impatto si è verificato intorno alle 22.30, sulla Ss342. Sul posto, in codice rosso, ambulanza e automedica. Dopo le prime cure, un uomo di 64 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna. Le sue condizioni sarebbero gravi.

A Como da segnalare un infortunio sportivo. Un 27enne è finito all'ospedale in codice verde. A Monte Olimpino, in via Bellinzona, un'auto guidata da un giovane di 25 anni è finita contro un ostacolo (come si vede dalle foto).