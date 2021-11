L'impatto

Nella mattinata di oggi, giovedì 4 novembre 2021, c'è stato un incidente a Luisago intorno alle 10.40.

Incidente a Luisago: scontro tra auto, due donne ferite

L'impatto, sulla cui dinamica stanno lavorando i Carabinieri di Cantù, è avvenuto in via Livescia. Sul posto, inizialmente in codice rosso, si sono precipitate tre ambulanze e un'automedica. Soccorse due donne di 42 e 56 anni. Dopo le prime cure, i sanitari hanno escluso conseguenze gravi per entrambe. Una di loro è andata in ospedale in codice giallo, l'altra in codice verde.