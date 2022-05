Incidente a Lurago d'Erba, auto finisce fuori strada SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incidente a Lurago d'Erba, auto finisce fuori strada

Tutto è avvenuto in via Valassina. Sul posto l'automedica e la Sos di Lurago d'Erba. Soccorso un uomo di 46 anni che, col suo mezzo, è uscito fuori strada poco prima della 1. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna.

Da segnalare anche un infortunio a Montano Lucino. In codice giallo all'ospedale è finito un uomo di 48 anni. Poco prima delle 2 invece un malore a Carugo.