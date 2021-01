Incidente a Lurago, due feriti

Incidente stradale a Lurago d’Erba, coinvolte due auto. E’ successo poco dopo le 17.30 di oggi, domenica 17 gennaio 2021.

L’incidente è avvenuto in via Provinciale. Sul posto i soccorritori della Croce rossa di Lipomo e della Sos di Lurago, intervenuti in codice giallo. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco, intervenuti a coadiuvare i soccorsi. Due le persone coinvolte: una donna di 35 anni e un uomo di 25. Sul posto anche i Carabinieri, a cui spetteranno le indagini per chiarire la dinamica del sinistro.

Nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita.