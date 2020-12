Incidente a Lurago Marinone e Mariano Comense SIRENE DI NOTTE

Incidente a Lurago Marinone e Mariano Comense nella serata di mercoledì 23 dicembre 2020.

Incidente a Lurago Marinone

Il sinistro si è verificato intorno alle 21.10 in via Vittorio Veneto tra due auto. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone, tre uomini di 50, 54 e 50 anni. Sul posto sono intervenute la Cri di Lomazzo e un’auto medica che hanno trasportato in ospedale, in codice verde e quindi solo lievemente feriti, gli automobilisti. Per gli accertamenti del caso presenti i Carabinieri.

Incidente a Mariano Comense

Il secondo incidente si è verificato poco dopo, intorno alle 21.15, in via per Cabiate a Mariano Comense. Coivolte sempre due auto e due persone: un uomo di 33 anni e una donna di 36. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato le due persone in ospedale a Cantù per accertamenti. Anche in questo caso presenti per i rilevamenti i Carabinieri.